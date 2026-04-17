【動画】大森元貴「クスシキ」MVメイキング／【写真】大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架が公開したMVオフショット Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramを更新し、2025年4月5日に配信リリースされた「クスシキ」のMVメイキング映像を公開した。 ■大森元貴、「クスシキ」MVの和装姿を披露 投稿では「ナツカシキ」と、「クスシキ」に絡めたコメントを添えている。 映像にはモニターを撮影した場面が収めら