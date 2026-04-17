巨人の阿部慎之助監督（47）は17日、阪神戦を終えて神宮球場でのヤクルト戦に向けて移動した。16日の3軍戦前のシートノックで本職が二塁の吉川尚輝内野手（31）が三塁に就いたことについて「(三塁起用の可能性は)ある」と言及した。昨年に両股関節手術を経験し、1軍復帰に向けてファームで調整中。24年にゴールデングラブ賞を獲得したが、二塁の体への負担も考慮し「近い将来のため。直接話して、練習の中で遊びで良いからやっ