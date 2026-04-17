次回4月22日（水）よる10時 第3話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。数々の名作ドラマレビュー記事を手掛ける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏は、4月8日（水）放送の初回をどう見たか？第1話の場面写真とともに紹介する。（※以下、第1話のネタバレを含みます）＜難しい現代テレビドラマへの“解”を提示する、異色のロードミステリーが誕生＞波瑠と麻生久美子がW主演