jig.jpは、ARグラス「SABERA スマート眼鏡」の先行販売を、クラウドファンディングサイト「Makuake」で4月20日に開始する。 通常価格は9万2400円。基本セットには、本体のほか、ケースや眼鏡拭きなどが付属し、オプションとしてクリップオン式サングラスとそのケースが用意される。Makuakeでの販売は6月29日ごろに終了し、7月以降に発送が始まる。 Makuakeでは、オプション込みのセットが300個限