日本テレビアナウンサーの伊藤遼さんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントの狩野英孝さんにふんした姿を披露し、反響が寄せられています。【写真】伊藤遼の狩野英孝コスプレ「英孝ちゃんよりかっこよくなったらあかんわ」伊藤さんは「スタッフぅ〜っ！！！今回のぐるナイでは、狩野英孝さんになりきっての登場でした」とつづり、2枚のコスプレ写真を投稿。1枚目は全身ショット、2枚目はアップショットです。狩野