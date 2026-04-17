国民的スターの「堅実なチョイス」に驚く声も5人組の国民的アイドルグループである嵐は、結成25周年を機に活動終了を発表するとともに、2026年3月13日の札幌ドーム公演を皮切りに、現在も全国ラストツアーを実施中です。なかでも、ハリウッドの大作に出演するなど世界的な活躍を続けているのが、“ニノ”こと二宮和也さんです。【画像】超カッコいい！ 嵐「二宮和也」×「高級SUV」を画像で見る（30枚以上）そんな二宮さんは