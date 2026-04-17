サンフレッチェ広島の初代総監督を務め８５歳で亡くなった今西和男さんの通夜が営まれました。 １６日午後７時から営まれた通夜には、サンフレッチェ広島の青山コーチや林コーチといったチームのＯＢや球団関係者ら１６４人が参列し静かに手を合わせていました。 今西さんは選手引退後指導者となり、１９９２年のサンフレッチェ発足時には初代総監督に就任。「育成型クラブ」としての土台を築き、日本代表監