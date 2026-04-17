民間の信用調査会社の調べによりますと、2025年度の県内の企業倒産は71件で、2000年度以降最多タイとなりました。帝国データバンク徳島支店によりますと、2025年度の県内の企業倒産は71件と、前の年度より22件増えました。2000年度以降では、2001年度と並んで最も多くなっています。負債総額は60億8900万円で、前の年度より13億9000万円増え、過去10年で3番目の高水準です。業種別では、小売業が21件で最も多く、次いで建設