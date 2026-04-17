伊藤潤二の“傑作集”を実写ドラマ化する『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』が、7月3日よりテレビ東京のドラマ24枠で放送されることが決定した。 参考：『九条の大罪』がドラマ化された意義柳楽優弥、松村北斗らが体現する“リアリティ” 本作は、『富江』『うずまき』などで知られるホラー漫画家・伊藤の作品をオムニバス形式で実写ドラマ化するもの。霧深い町で流行する“辻占”と謎の美少年によって