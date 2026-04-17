伊藤潤二の“傑作集”を実写ドラマ化する『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』が、7月3日よりテレビ東京のドラマ24枠で放送されることが決定した。

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本作は、『富江』『うずまき』などで知られるホラー漫画家・伊藤の作品をオムニバス形式で実写ドラマ化するもの。霧深い町で流行する“辻占”と謎の美少年によって引き起こされる狂気と恐怖を描く長編人気作『死びとの恋わずらい』や、ありえない場所に痛みを感じる少年を取り巻く人々がやがて戦慄の渦に巻き込まれていく『幻痛屋敷』、美しいくびれに憧れる少女にもたらされる悲劇を鮮烈に描く『あばら骨の女』、日常に潜む怪異をシュールに描く『押切異談』など珠玉の13作品が放送される。

登場人物たちを抗えない恐怖へと追い込んでいく本作は、エピソードは独立しながらも、“日常が突如として不条理な恐怖に塗り替えられる”という共通のテーマでつながっていく。監督は、『AWAKE』の山田篤宏、『みなに幸あれ』の下津優太、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太の3人がオムニバス形式で担当し、脚本は『牛首村』の保坂大輔、アニメ『PLUTO』（Netflix）の稲本達郎が務める。

オープニング主題歌は、IVEの「JIGSAW」に決定。本楽曲は、エッジの効いたビートと中毒性のあるメロディーがキャッチーでありながらもどこか不穏さを感じさせる印象的な一曲で、軽やかさの中に潜む違和感や、心地よさと隣り合わせに存在する“異質さ”が絶妙に同居ししている。

今回のコラボに関して、レイは「素敵なコラボをさせていただき、伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください」と喜びのコメント。リズは「私たちの新曲になるのでたくさん聴いてほしいです」、ガウルは「コーラスの部分が特にぞっとするような、恐ろしい雰囲気なのでそこがポイントだと思います」と、日本オリジナル新曲に対しての意気込みと注目してほしいポイントをそれぞれに語った。さらに、ユジンは「初めてこの楽曲を聴いた時、私たちが今までやったことのないスタイルだと思ったので新鮮でした」と振り返っている。

あわせて、伊藤がIVEメンバーととIVEの公式キャラクター「MINIVE」を特別に描き下ろしたビジュアルも公開。本ビジュアルは、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』期間生産限定盤ジャケットとなる。メンバーのウォニョンは「伊藤潤二先生の絵や作品のファンだったので、今回一緒にコラボする事ができてすごく嬉しいです」と語り、イソは「私は“富江”というキャラクターが大好きです！ 伊藤潤二先生とご一緒できて幸せです」と喜んだ。なお、IVEメンバーのコメントは動画でも公開されている。

IVE（主題歌担当）コメント

楽曲を楽しみにされている皆さんへのメッセージDIVE のみなさん、たくさん聴いてください！ ありがとう！（ユジン）

今回私たち頑張ってレコーディングしたので、たくさん聴いてもらえると嬉しいです！（ガウル）

伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください！（レイ）

たくさん聴いてくださいね！（ウォニョン）

私たちの新曲、たくさん聴いてもらいたいですし、日本のアルバムも発売されますので、（それも）気に入ってもらえたら嬉しいです。（リズ）

DIVE の皆さん、私たちの新曲たくさん聴いてくださいね！ 頑張ってレコーディングしました！（イソ）（文＝リアルサウンド編集部）