漫画『本なら売るほど』（KADOKAWA）の最新3巻が4月15日（水）に発売された。 【画像】『本なら売るほど』広告サイネージやボイスコミック公開 「マンガ大賞2026」大賞、「このマンガがすごい！2026」（宝島社）オトコ編第1位、最新3巻発売を記念し、ボイスコミックを公開した。収録内容は、コミックス1巻の第2話「コーヒーにこんぺいとう」。「十月堂」店主役を石川界人、若林夫人役を島本須美が演じた。