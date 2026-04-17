フジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」は１６日、２話が放送。あゆみ（木南晴夏）の友人・舞（佐津川愛美）にある疑惑が浮上した。相変わらず、モラハラ夫・渉（中村俊介）の暴言にビクビクしながら暮らすあゆみ。義母から「男の子を産め」と言われ、不妊治療中のあゆみは、友人たちとランチ。あゆみは渉が自分には問題はないといって、検査を受けてくれないと愚痴。「渉さんとの子供が欲しくて始めたはずなのに、わか