ロイヤルホストは4月22日、「黒×黒ハンバーグ」をリニューアルするとともに、新商品「ロイヤルホストハンバーグ」を発売する。販売は全国の店舗で10時30分から開始する。ロイヤルホストでは看板商品である「黒×黒ハンバーグ」を、より食べ応えのある粗挽き感へと進化させたほか、ブランド名を冠した新たなハンバーグメニューを展開する。【画像８点】黒×黒ハンバーグ、ロイヤルホストハンバーグのラインアップを画像で見る〈黒