【ロイヤルホスト】「黒×黒ハンバーグ」リニューアル&新商品「ロイヤルホストハンバーグ」登場

ロイヤルホストは4月22日、「黒×黒ハンバーグ」をリニューアルするとともに、新商品「ロイヤルホストハンバーグ」を発売する。販売は全国の店舗で10時30分から開始する。

ロイヤルホストでは看板商品である「黒×黒ハンバーグ」を、より食べ応えのある粗挽き感へと進化させたほか、ブランド名を冠した新たなハンバーグメニューを展開する。

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〈黒×黒ハンバーグ〉

黒毛和牛と黒豚を使用したハンバーグ。新設備の導入により挽肉の目を大きくし、粗挽き感とあふれる旨みを強化した。配合比率の見直しにより甘みとコクを高め、伝統のソースとより調和する味わいに仕上げている。

◆黒×黒ハンバーグ(ブラウンバターソース目玉焼き付/ガーリッククリームソース)

価格:250g 税込2,068円/190g 税込1,628円

⿊×⿊ハンバーグ （ブラウンバターソース⽬⽟焼き付／ガーリッククリームソース） 250g 1,880円（税込2,068円）

〈ロイヤルホストハンバーグ〉

従来のビーフ100%から新たに豚肉を加えた合挽肉に変更。牛肉の赤身の旨みに、豚肉の柔らかさと甘み･コクを加えた合挽ハンバーグ。ミンチサイズを大きくし食べ応えを高めた。ペッパーやナツメグで風味を引き立て、伝統のソースと調和するクラシックな洋食ハンバーグに仕上げている。

◆ハンバーグ&天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ

価格:税込1,903円

ハンバーグ＆天然海⽼フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ （ドミグラスソース） 1,730円（税込1,903円）

◆あつあつ鉄板和風ハンバーグ

価格:税込1,133円

商品はロイヤルホスト計222店舗で販売予定。一部商業施設･病院･空港内の店舗では販売開始日が異なるほか、取り扱いのない場合がある。

あつあつ鉄板和⾵ハンバーグ （おろし醤油ソース） 1,030円（税込1,133円）

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