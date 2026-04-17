記事ポイント分析化学の国際会議が9月に開催ポスターセッションの募集を開始渡航助成金制度も用意RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026は、分析化学と分析技術の最新テーマを発信する国際シンポジウムです。RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026は、JASIS 2026会場の幕張メッセ国際会議場で9月3日と4日に開催します。ポスターセッションはオンライン登録の受付を始めています。 JAIMA「RSC-JAIMA S