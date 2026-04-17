M!LKの吉田仁人が、ソロEP『東京』を6月8日にリリース。あわせて、リリース当日にリリースパーティを開催する。 （関連：M!LK 吉田仁人・塩粼太智が語る、SNSを超えて“曲”が愛される喜び周囲への恩返しを誓う真摯な想いも） 初のパッケージEPとなる同作品は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田仁人本人が作詞作曲を手が