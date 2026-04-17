きょう17日に開催「春の園遊会」2026年4月17日に、東京・港区の赤坂御苑で「春の園遊会」が開催されます。「春の園遊会」には1753人が招待されています。【誰が招待された？】「春の園遊会」への招待者を一覧でお知らせ 園遊会の最新映像も配信今回は、2月の「ミラノ・コルティナオリンピック」のメダリストが多く招待されています。自身のSNSで引退を発表した“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24、木下グループ）と木原龍一さん（