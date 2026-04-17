他の猫ちゃんに毛繕いをしてあげた結果、毛繕いをする前よりもボサボサになってしまった光景が48万表示を超えて笑顔を届けています。その光景を見た人からは、「猫にも得手不得手はあるもんねｗ」「毛繕いしたい気持ちが大事」と励ましの声が寄せられることに。猫ちゃんたちの微笑ましいやりとりに癒やされる人が続出しています。 【写真：同居猫に『毛づくろい』をしてもらっていた猫…まさかの『仕上がり』に爆笑】 クウち