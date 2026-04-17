他の猫ちゃんに毛繕いをしてあげた結果、毛繕いをする前よりもボサボサになってしまった光景が48万表示を超えて笑顔を届けています。その光景を見た人からは、「猫にも得手不得手はあるもんねｗ」「毛繕いしたい気持ちが大事」と励ましの声が寄せられることに。猫ちゃんたちの微笑ましいやりとりに癒やされる人が続出しています。

【写真：同居猫に『毛づくろい』をしてもらっていた猫…まさかの『仕上がり』に爆笑】

クウちゃんがカイちゃんに毛繕いをしてあげた結果…

ある日Xアカウント『クウとカイ』に投稿されたのは、茶白猫のクウちゃんが茶トラ猫のカイちゃんに毛繕いをしてあげた時の光景。その日、飼い主さんはクウちゃんがカイちゃんを毛繕いしている姿を見て、「毛繕いから揉めるまでがパターンだからこのままで終わらないだろうな」と思い、成り行きを見守っていたそうです。毛繕いされたカイちゃんの頭の毛は毛繕い前よりボサボサになっていました。クウちゃんは、そんなカイちゃんの姿を目と鼻の先でジッと見つめていたといいます。

どうやら、クウちゃんがカイちゃんのことを毛繕いしてあげたところ、失敗してしまったご様子。ここから修正できるか、悩んでいたのかもしれません。

文句を言うカイちゃんに、クウちゃんが逆ギレ！

そんなクウちゃんとカイちゃんの姿を飼い主さんが見守っていたところ、ふたりは少し険悪な雰囲気になってしまったそう。頭をボサボサにされてしまったカイちゃんは、「この仕上がり、何だよ！？」と、なんだか不機嫌そうな様子に。すると、次の瞬間クウちゃんは…「ごちゃごちゃうるせぇ！」と逆ギレ！なんと、カイちゃんを前足で押さえつけて牙を剥いたのでした。（笑）

親切心が仇となってしまったクウちゃんと、頭をボサボサにされた挙句、最後には逆ギレまで受けることになってしまったカイちゃん。そんなふたりの光景には、それぞれ励ましの声が寄せられることとなったのでした。

クウちゃんの毛繕いによって頭がボサボサになってしまったカイちゃんの光景には、「息吹きかけてるのかと思いました（笑）」という意見や、「ボサボサになっちゃった姿は愛情たっぷりに毛繕いしてもらった証拠」「仲良しさんだねｗ」と、ふたりの仲良しな空気に癒やされるという声が寄せられています。

Xアカウント『クウとカイ』では、そんなふたりの仲良しな光景がたくさん投稿されていますよ。

クウちゃん、カイちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「クウとカイ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。