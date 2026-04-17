記事ポイントお台場で2つの大型フードフェスがゴールデンウィークに開催されます。唐揚げの名店7店舗と世界10か国以上のグルメキッチンカーが集まります。入場無料で家族みんなが食事や買い物を楽しめます。フジテレビジョンは、ゴールデンウィークのお台場で2つのフードフェスを開催します。第九回「お台場 からあげ祭」では全国の人気唐揚げ店を楽しめます。World Buzz Festival 2026では世界各国のグルメや物販がそろいます。&#