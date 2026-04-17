世界グルメ食べ歩き天国！ フジテレビジョン「お台場GWフードイベント」

記事ポイント お台場で2つの大型フードフェスがゴールデンウィークに開催されます。唐揚げの名店7店舗と世界10か国以上のグルメキッチンカーが集まります。入場無料で家族みんなが食事や買い物を楽しめます。 お台場で2つの大型フードフェスがゴールデンウィークに開催されます。唐揚げの名店7店舗と世界10か国以上のグルメキッチンカーが集まります。入場無料で家族みんなが食事や買い物を楽しめます。

フジテレビジョンは、ゴールデンウィークのお台場で2つのフードフェスを開催します。

第九回「お台場 からあげ祭」では全国の人気唐揚げ店を楽しめます。

World Buzz Festival 2026では世界各国のグルメや物販がそろいます。

フジテレビジョン「お台場GWフードイベント」

開催イベント：第九回「お台場 からあげ祭」〜2026・春〜開催期間：2026年4月24日から4月26日まで開催イベント：World Buzz Festival 2026〜世界とつくる食の万博〜開催期間：2026年5月1日から5月5日まで主催：フジテレビジョン

フードイベントは、人気専門店の味と世界各国のグルメを一度に楽しめる内容です。

会場はお台場のフジテレビ本社周辺で、食べ歩きや買い物をしながら一日過ごせます。

からあげ祭

催事名称：第九回「お台場 からあげ祭」〜2026・春〜開催日時：2026年4月24日から4月26日まで時間：10時30分から17時まで予定最終日：16時まで会場：フジテレビ本社屋3F大階段下住所：東京都港区台場2-4-8料金：入場無料、飲食物は有料販売出店予定数：7店舗協力：一般社団法人日本唐揚協会公式サイト：https://www.fujitv.co.jp/gotofujitv/odaiba-karaage2026/公式X：https://twitter.com/fujisan_events

第九回「お台場 からあげ祭」は、からあげグランプリ受賞店を中心に7店舗が集まるフードフェスです。

イベントは、専門店ならではの個性豊かな唐揚げを食べ比べできる機会です。

出店店舗

鎌あいなは、香ばしさと素材の旨みを引き出した唐揚げを販売します。

食匠なる花は、だしと梅の風味を組み合わせた梅からあげを提供します。

まんぷく亭は、パリッとした食感のとり皮せんべいを用意します。

炙りや福朗は、焼き鳥店ならではの技術を生かした唐揚げを届けます。

からあげ大吉は、長年磨き上げた定番の味を楽しめます。

からあげ大将亭は、しょうゆ味と紅しょうが味の人気メニューを販売します。

諭吉のからあげは、素材にこだわった中津からあげの味を提供します。

世界のグルメ

催事名称：World Buzz Festival 2026〜世界とつくる食の万博〜開催日時：2026年5月1日から5月5日まで時間：10時から17時まで予定会場：フジテレビ本社屋1F広場ほか住所：東京都港区台場2-4-8料金：入場無料、一部キッズコーナーは有料出店予定数：25店舗公式サイト：https://www.fujitv.co.jp/gotofujitv/odaiba-worldbuzzfes/YouTube：https://www.youtube.com/@world_buzz_channelInstagram：https://www.instagram.com/worldbuzzchannel/

World Buzz Festival 2026は、10か国以上の本格グルメキッチンカーが集まるイベントです。

イベントは、海外の料理やドリンク、音楽、ダンス、物販まで幅広く楽しめます。

キッチンカー

オーストラリア・キッチンカフェは、話題のミートパイやラテを販売します。

フリットコットは、ベルギービールとポテトのセットを楽しめます。

FOFO CATERING SERVICEは、本格アフリカ料理を提供します。

トルデルニーク・ジャパンは、チェコの筒状スイーツを5月1日限定で販売します。

Maison Bretonneは、フランスの伝統ガレットを5月1日と2日の限定で提供します。

TARO’S KITCHENは、ジャークチキンを5月2日と3日の限定で販売します。

TOKYO HALAL BENTOは、ハラール対応のマレーシア料理を用意します。

ALDOは、ペルーの伝統料理をキッチンカーで楽しめます。

Jure’s Spaiceは、スパイスが香る本格ビリヤニを販売します。

サワディーは、タイラーメンやパッタイ、スムージーを提供します。

JUMPEEは、ガパオなど本場のタイ料理を届けます。

エジリエスは、人気のケバブを味わえるキッチンカーです。

物販

ローズスピリッツは、ブルガリア産ダマスクローズ・エキスを使ったノンアルコールスパークリングなどを販売します。

Rudy Aroma Hand Care Storeは、イタリアの香りを楽しめるハンドソープをそろえます。

可愛いビーズ店 ラティーフは、チェコビーズやスパンコールなどのパーツを販売します。

My Mottoは、ブルガリアのパティシエ監修のウエハースを用意します。

Hot Sause Barは、世界各国のクラフトホットソースを30種類以上そろえます。

方南ローカルグッドブリュワーズは、個性豊かなクラフトビールを販売します。

SAKURA VINEYARDは、フジテレビ社員が手がける希少なワインを試飲販売します。

フジテレビジョンの2つのフードフェスは、お台場で食の魅力を満喫できるゴールデンウィークイベントです。

第九回「お台場 からあげ祭」は、名店の唐揚げを食べ比べたい人にぴったりです。

World Buzz Festival 2026は、海外グルメや雑貨を家族で楽しみたい人に向いています。

お台場で開催されるGWの大型フードイベントの紹介でした。

よくある質問

Q. 第九回「お台場 からあげ祭」はいつ開催されますか？

A. 第九回「お台場 からあげ祭」は2026年4月24日から4月26日まで開催されます。

Q. World Buzz Festival 2026の入場料はいくらですか？

A. World Buzz Festival 2026は入場無料です。

Q. World Buzz Festival 2026ではどんな内容を楽しめますか？

A. World Buzz Festival 2026では世界各国のグルメキッチンカー、物販、音楽やダンスのステージなどを楽しめます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界グルメ食べ歩き天国！ フジテレビジョン「お台場GWフードイベント」 appeared first on Dtimes.