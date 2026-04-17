最強アメリカ軍と恐竜が戦ったら、どっちが強いかなあ？っていう映画『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』が2026年8月7日より日本開戦となることが発表された。予告編映像でその強さを確認せよ。 ﻿ 舞台は1968年、ベトナム戦争の真っただ中だ。密林で特殊任務に就いた米軍グリーンベレーの精鋭＜毒ヘビ部隊＞が消息を絶ち、その捜索を命じられた＜ハゲワシ小隊＞が現地へ向かう。そこで彼らを待