記事ポイントLRNが日本企業の倫理・コンプライアンス体制を分析した最新レポートを公開日本企業は改善傾向にある一方で、データ活用やAI統合に課題レポートは無料でダウンロードでき、実務改善のヒントを確認可能LRNが、日本で事業を展開する組織の倫理・コンプライアンス体制を分析した「2026年倫理・コンプライアンスプログラム有効性レポート(日本版)」を公開しています。レポートは、日本企業の現状とグローバル平均との差を整