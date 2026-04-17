MVP男が結果を出した。チーム初のファイナル進出に向け視界は良好だ。BEAST X・下石戟（協会）が4月16日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。東場で2度の大物手を炸裂させ、白星をゲットした。【映像】下石、東場で2度の大物手を炸裂！1試合目に出場した中田花奈（連盟）は3着。そのバトンを受け取った下石が見事に躍動した。当試合は起家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、下石、KONAMI麻雀