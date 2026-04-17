老後の生活を支える年金ですが、実際に受け取る段階になって初めて「思ったより少ない」と感じる方は少なくありません。その理由の一つが、年金から税金や保険料が天引きされていることです。本記事では、年金から差し引かれる主な項目とその仕組みについて分かりやすく解説します。 年金から天引きされる主な項目 年金から差し引かれるお金は主に税金と社会保険料です。具体的には所得税、住民税、介護保険料、そして後