攻略POINT 【ＯＰ特別組】前走３着以内の馬に連続好走の期待 21～24年にＯＰ特別として行われた（20年以前は３勝クラス）名古屋城Ｓ組が［1・2・1・6］と好成績。 好走馬４頭はすべて前走３着以内で、うち３頭が連続連対。 25年は同名レースが無かったが、同じ中３週のレース間隔でダート1800Мの阪神・レグルスＳの好走馬にも要注意。 【年齢】人気で頼れる４歳馬穴候補は５歳以上 ４歳馬