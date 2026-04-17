いつも疲れているのは、心に溜まった闇や影のせい？ 心の「本音」と「 防衛反応」 私たちの感情は、出来事に対して直感的に感じる「一次感情」と、それに反応して表れる「二次感情」の二層構造になっています。 一次感情（本音）とは、悲しみ、寂しさ、不安など、傷つきやすい本音の感情です。一方、二次感情（反応）とは、怒りや焦燥感（焦り）のように、その繊細な一次感情を守るための「防衛反応」として表れる激しい感情