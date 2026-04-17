カビやヌメリはNG！バスルームが汚れていると運気アップを妨げてしまう理由 ヤバい！カビやヌメリのあるバスルーム お風呂のバスタブは磨いてピカピカにするのが吉 日々の疲れや汚れを流すバスルームは心身を浄化する場所。 そんなバスルームがカビやヌメリで汚れているのはNG。 バスタブも常にお掃除してピカピカの状態にしておくことが運気アップのためには大切です。 最後にお風呂のお湯を