冬眠はクマやリスなど、一部の動物に限られた能力なのか。前編に引き続き、理化学研究所生命機能科学研究センターの砂川玄志郎氏に話を聞いた。前編『【世界初】冬眠中の体内で動く栄養素を可視化…人工冬眠マウスの体内で起きていた「衝撃の変化」』「冬眠機能を持っている人とそうでない人がいる」人の体にも冬眠に似た力が眠っているかもしれない──そう思わせる症例が、実はいくつも報告されている。砂川氏のチームが拠点を置