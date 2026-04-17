昨年末、日本のM&A市場が金額・件数ともに過去最高を記録したと報じられました。さらに年間10兆円を超える「自社株買い」により、市場から株券が消え続けています。このような産業の集約化と企業数の減少が、株の“希少性”を高め、企業価値を押し上げる構造的トレンドだと著者は指摘します。広木隆氏の著書『株はずっと上がるもの誰も書けなかった株式投資の真実』（日経BP）から一部編集・抜粋して解説します。M&A「過