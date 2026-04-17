好意を抱いていたミス東大のあさが指名したのは別の男性…石丸伸二は衝撃の結果に複雑な表情を浮かべるシーンがあった。【映像】石丸伸二が気になっているミス東大美女（水着姿も）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が