好意を抱いていたミス東大のあさが指名したのは別の男性…石丸伸二は衝撃の結果に複雑な表情を浮かべるシーンがあった。

【映像】石丸伸二が気になっているミス東大美女（水着姿も）

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

深夜、気になる男性を指名して一夜を共にする権利「聖なる処方箋キー」を手にしたあさは予想外の行動に出る。指名の瞬間、あさがしんじの目の前まで歩み寄ったため、しんじかと思われたが、あさはその隣のまさかつに鍵を差し出した。

後に男性部屋で、選ばれたまさかつを茶化しながらも、まさかつは「（選ばれると思ってた？）」と問いに「全然思ってない」と回答。すると「俺も」「俺も思ってた」と男性陣は同意。しんじは「一番つまんないでしょ」と自虐するが、「超楽しい」とテンション高くまさかつを応援。スタジオでは「これ本心なのかな、強がってるのかな」としんじの態度を疑問視していた。その後、しんじはベッドで横たわり神妙な表情。スタジオのひろゆきは「笑えなくなってる」と突っ込んでいた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。