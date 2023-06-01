【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。 4月17日19時からの3時間スペシャルは『それスノ』ゴールデン進出3周年記念。「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung Kookのコラボスペシャル続編を届ける。 ■生田斗真、りくりゅうペアなど豪華ゲストが続々登場 Snow Manと親交のある木梨憲武が、ガ