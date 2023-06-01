【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビで新番組『金曜ミステリークラブ!!!』が、4月17日にスタートする。 この番組は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを観ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティ”。 二宮和也＆ノブ（千鳥）がバラエティ番組のメイン出演者として初タッグ。ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮和也と、