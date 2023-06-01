二宮和也＆千鳥ノブ、今夜放送スタートの『金曜ミステリークラブ!!!』で瀋陽総領事館駆け込み事件のハンミちゃんにインタビュー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本テレビで新番組『金曜ミステリークラブ!!!』が、4月17日にスタートする。

この番組は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを観ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティ”。

二宮和也＆ノブ（千鳥）がバラエティ番組のメイン出演者として初タッグ。ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮和也と、毎週登場する豪華なゲストを白熱の考察にいざなう。

■ハンミちゃんが23年ぶりに緊急来日

本日4月17日の初回2時間スペシャルでは、日本中に衝撃を与えた瀋陽総領事館駆け込み事件と、その瞬間を撮影した記者のドラマが放送されるが今回、ハンミちゃんが23年ぶりに緊急来日することが決定した。

番組では、当時2歳だったハンミちゃんと、その父親、一家の亡命を支援した男性、さらにこのスクープを世に出した記者本人にもインタビューを敢行。

23年の時を経てどんな言葉で当時の思いが語られるのか。当時2歳だったハンミちゃんは、大人になった今、当時をどう振り返るのか。

インタビューの聞き手は、二宮和也とノブのふたり。彼らが当時の思いや記憶をどう引き出していくのかにも注目だ。

■番組情報

日本テレビ『金曜ミステリークラブ!!!』

4月17日（金）スタート

毎週金曜 19:00～19:56

出演者：二宮和也、ノブ（千鳥）

スタジオゲスト:綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコ、城島茂、横澤夏子 （五十音順）

再現VTR：相葉雅紀 浮所飛貴、ひょうろく、前田公輝（五十音順）

金曜ミステリー劇場：成宮寛貴

■関連リンク

『金曜ミステリークラブ!!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/