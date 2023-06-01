【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が出演するミツカン“フルーティス”の新TVCM「はじめてのフルーティス」篇（15秒）が、4月24日から全国で放送される。 ■CMは中島健人の率直な感想や自然な表情を切り取ったドキュメントタッチの映像で構成 本TVCMは、新しい“フルーティス”の特長でもある「お酢の力が引き出す圧倒的な果実感」、そして「しっかりとした甘さがあるのに、後味はすっきり