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【リアルエリートマスターライン ソウルキャリバー 6 アイヴィー】 2027年11月 発売予定 価格： 256,190円（税込・アルティメット版） 187,990円（税込・通常版） 撮影：東京フィギュアギャラリー 東京フィギュアは、プライム1スタジオより2027年11月に発売予定の1/4スケールフィギュア「リアルエリートマ