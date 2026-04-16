プロレスラーの大仁田厚（68）と、ABCテレビの大仁田美咲アナウンサー（25）が、親戚だったということが明らかになった。この日、大仁田厚がABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」に出演。同局の武田和歌子アナウンサーが、厚が出演後にニュース担当の美咲アナと会い、確認したと明かしたもの。武田アナは「今、ラジオフロアで、この後ニュース担当が大仁田美咲アナウンサーなんですけれども、大仁田厚さんとご対面