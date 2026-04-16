プロレスラーの大仁田厚（68）と、ABCテレビの大仁田美咲アナウンサー（25）が、親戚だったということが明らかになった。

この日、大仁田厚がABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」に出演。同局の武田和歌子アナウンサーが、厚が出演後にニュース担当の美咲アナと会い、確認したと明かしたもの。

武田アナは「今、ラジオフロアで、この後ニュース担当が大仁田美咲アナウンサーなんですけれども、大仁田厚さんとご対面されていて」と語り始め、「ますだおかだ」の増田英彦が「言うていいんですか？」と聞くと「何か、はい。どうやら2人がお話したところ、親戚関係確定だという…」と明かしたもの。

「ええ〜〜！」と驚く増田に「あまりね、確かに出会わないお名前でありますから。元々、確かに（アナウンサーの）大仁田さんもご両親、九州の方だったかな」と語った。

美咲アナは昨年、厚と初対面の時に自身のインスタグラムで「名字が同じということで『大仁田厚さんの娘さんですか』？と何万回も言われてきたので、親近感が湧き、ずっと会いたいと思っていました。(もちろん親子ではないです)」「私も厚さんもルーツが熊本県ということで もしかしたら、とおーーーいところで繋がっている可能性もあるのかな？とワクワクしました」と明かしていた。

武田アナが「大仁田の端と端な感じがしますけれどね」と言うと、増田も「ホンマや。キャラ的にはね」と同意。武田アナは「ということが分かったそうですよ。不思議な大仁田ワールドでした」と締めくくった。

大仁田アナは、2003年にABCテレビに入社。「朝だ！生です旅サラダ」などに出演。お酒好きを公言しており、新人時代から同番組で「日本酒ロケ」などの企画を担当する名物アナの1人となっている。