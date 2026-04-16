◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）8回に4番手で登板したラファエル・ドリス投手（38）が迫力の投球を見せた。本塁打を含む3安打と当たっていたダルベックをスライダーで空振り三振に仕留めると、キャベッジはスプリット、増田陸もスライダーで12球で3連続空振り三振をマークした。「しっかり低めに集めて、打たれない球を選択して投げることができている」何とかチームに流れを、という気持ちがこも