「シティターボIIの再来」「ホンダの遊び心が戻ってきた」と称賛の嵐にホンダは2026年4月10日、新型5ドアコンパクトスポーツカー「Super-ONE（スーパー ワン）」を、5月下旬に発売すると明らかにし、4月16日から先行予約を開始すると発表しました。SNSなどには早速さまざまなコメントが寄せられています。スーパーワンは、2025年10月に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された、Aセグメントクラスのコ