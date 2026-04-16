「シティターボIIの再来」「ホンダの遊び心が戻ってきた」と称賛の嵐に

ホンダは2026年4月10日、新型5ドアコンパクトスポーツカー「Super-ONE（スーパー ワン）」を、5月下旬に発売すると明らかにし、4月16日から先行予約を開始すると発表しました。



SNSなどには早速さまざまなコメントが寄せられています。

スーパーワンは、2025年10月に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された、AセグメントクラスのコンパクトBEV（バッテリー電気自動車）スポーツモデルです。

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軽コンパクト「N-ONE」および軽BEV「N-ONE e：」のプラットフォームをベースとしています。

車名のSuper ONEとは、既存の枠にとらわれない「Super」な発想と、ホンダならではの唯一無二「One and Only」の価値を届けたいという想いがこめられたもので、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指したといいます。

エクステリアなどはN-ONE e：が持つシンプルかつ愛嬌のあるデザインはそのままに、軽自動車枠を超える、迫力のあるブリスターフェンダーや大開口のロアグリルを備えるエアロバンパーを装着。リアビューもテールゲートスポイラーやワイドバンパーなどが刺激的でアグレッシブな見た目を表現しています。

こうした特徴から、ホンダが1980年代に発売し、当時の若年層にヒットしたコンパクトカー「シティ」のホットモデル「シティターボII」（通称「ブルドッグ」）を想起するとして大きな話題になりました。

パワートレインは床下中央に配置した薄型バッテリーとモーターを組み合わせるもので、通常時は最大出力47kW（約64馬力）を発揮。航続距離（WLTCモード）は274kmを達成し、扱いやすさを追求しています。

いっぽう、ステアリングに設けられた「BOOSTモード」スイッチを押すと、最大出力が一時的に70kW（約100馬力）へと1.5倍高まるほか、7速のギアのようなシフトチェンジ感覚を再現する「仮想有段シフト制御」、迫力あるエンジン音を車内に響かせる「アクティブサウンドコントロール」が作動し、爽快感のある走りを実現。

さらに、ワインディング脱出時に最適なギアを選択する「アーリーDOWN制御」や旋回中にギアを保持する「コーナリングホールド制御」といったスポーツアダプティブ制御、N-ONE e：から50mm拡幅したフロントトレッドも合わせて、往年のブルドッグのような刺激的な運転感覚をもたらします。

車重は1090kgと、国内乗用EVクラスで最軽量級のライトウェイト化も図っています。

インテリアは専用のスポーツシートやアナログ計器を再現したトリプルメーターなどを配置することで、エキサイティングなドライビングを実現。9インチのHonda CONNECTディスプレイや「BOSEプレミアムサウンドシステム」も標準装備し、スポーティながら充実した内容になっています。

充電は普通充電（6kW）および急速充電（50kW）に対応。AC1500Wの外部給電機能も備えているため、アウトドアや災害時など、場所を選ばず自在に電力を活用することができます。

なお、価格やボディサイズなどの詳細情報は、追ってアナウンスされるものとみられます。

また新型スーパーワンは、日本を皮切りに英国やアジア各国などでの発売も予定されています。

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そんなスーパーワンについて、SNSなどには早速さまざまなコメントが寄せられ、大きな話題になっています。

特にデザインに関しては、「これだよ、これ！」「シティ・ターボIIの再来じゃん」「ワイドフェンダーの踏ん張り感がたまらない」「N-ONEをベースにしつつ、ここまでマッチョに仕上げるとは」「ホンダの遊び心が戻ってきた感じ」など、好意的な意見が多数見られます。

往年のホンダファンからの懐かしさと、若年層からのレトロフューチャー感の両面で高く評価され、「令和のブルドッグ」として歓喜の声であふれることとなりました。

また、「疑似シフトチェンジの『Gの変化』まで再現してるのは変態的」「減速時のブリッピング音まで鳴るとか胸熱」など、EVでありながらエンジン車のような変速ショックやサウンドを再現するBOOSTモードと仮想有段シフト制御に驚く人も多いようです。

いっぽう、「航続距離が300km弱というのは、ロングドライブ派には厳しいかな」「64馬力…。もうちょい振り切ったスペックで出してほしい」など、EVとしてのスペック面で、さらなる高性能モデルに期待したい声もみられました。

とはいえ、走りの楽しさを追求した新視点のEVということもあり、意欲的なクルマをリリースしたことを歓迎するコメントが目立ちました。