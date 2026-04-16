がんばっているのに家がなかなか片付かない。その原因は、思い込みにあるのかもしれません。夫婦2人暮らしでミニマルな暮らしを送るOdekoさん（40代）も、以前は「整えているのに整わない」家に悩んでいたそう。片付けの試行錯誤で見えてきた、「暮らしを整えるうえでの勘違い」を3つ教えてもらいました。1：収納グッズをそろえても、片付くわけではない以前の私は、「整っている収納」をつくることが片付けのゴールだと思っていま