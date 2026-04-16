北海道日本ハムファイターズは4月12日、杉浦稔大投手（34）が中日ドラゴンズへ金銭トレードで移籍することが成立したと発表。この電撃トレードがSNSで話題となっている。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 杉浦は球団を通じてコメントを発表し、「ファイターズファンの皆さん、約