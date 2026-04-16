この春、小学校に入学した児童たちに登下校時の安全について学んでもらおうと、上山市の小学校で交通安全教室が開かれました。 【写真を見る】合言葉「いかのおすし」を学ぶ上山市の小学校で交通安全教室主催したのは県警初の女性署長（山形） 主催した上山警察署の署長にも話を聞きました。 警察官実演「ねえちゃんねえちゃん、こっちにおいでよ。（知らない人が手をつかんできました）助けてー！！」 新生活が始ま