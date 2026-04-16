10年前、熊本地震。 【写真を見る】「ライオン逃げた」熊本地震のデマ震度7の裏側で"避難や復旧を妨げた"もう一つの混乱 1度目の震度7の揺れが熊本を襲った2016年4月14日、SNSに投稿された"ある写真"が混乱を招きました。 SNSへ投稿されたデマ「おいふざけんな、地震のせいでうちの近くの動物園からライオンが放たれたんだが熊本」 この情報は1時間で2万件以上拡散されます。 本当にライオンは逃げたのか？ 熊本県でライ