文明をゼロから築く、サラリーマン『週末縄文人』をご紹介します。文明をゼロから築く、サラリーマン『週末縄文人』今週のピックアップ『もう一度弓矢を作ってみたら縄文人レベルに達していた件 #40 Primitive Japan』――まずは簡単に自己紹介をお願いします。縄さん：「YouTubeで『週末縄文人』というチャンネルを運営している、縄（じょう）と申します。普段は会社員をしており、週末に活動しています。チャンネルは私ともう一