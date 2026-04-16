ハウスさくらんぼのシーズンが一足早く到来する中、露地物のさくらんぼについては、各園地で結実に向けての準備が進められています。 【写真を見る】安定した結実のために露地物さくらんぼの開花に合わせ生育方法など確認出来栄え決めるのは授粉作業（山形） 県が開いた、この講習会は、これから本格化する露地物のさくらんぼの開花に合わせ、管理や生育方法などを確認するものです。 県産のさくらんぼは高温少雨など