16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万9420円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては98.34円安。出来高は1971枚となっている。 TOPIX先物期近は3816.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.04ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5