　16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万9420円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては98.34円安。出来高は1971枚となっている。

　TOPIX先物期近は3816.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59420　　　　　-170　　　　1971
日経225mini 　　　　　　 59425　　　　　-165　　　 31842
TOPIX先物 　　　　　　　3816.5　　　　　+5.5　　　　3049
JPX日経400先物　　　　　 34550　　　　　 -10　　　　　73
グロース指数先物　　　　　 770　　　　　　-3　　　　 140
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース