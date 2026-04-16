日経225先物：16日19時＝170円安、5万9420円
16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万9420円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては98.34円安。出来高は1971枚となっている。
TOPIX先物期近は3816.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59420 -170 1971
日経225mini 59425 -165 31842
TOPIX先物 3816.5 +5.5 3049
JPX日経400先物 34550 -10 73
グロース指数先物 770 -3 140
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3816.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59420 -170 1971
日経225mini 59425 -165 31842
TOPIX先物 3816.5 +5.5 3049
JPX日経400先物 34550 -10 73
グロース指数先物 770 -3 140
東証REIT指数先物 売買不成立
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